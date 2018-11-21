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В Уфе экс-глава отдела ГИБДД, продавший «красивый» номер, отправится в колонию

10:44, 21.11.2018 1
В Уфе экс-глава отдела ГИБДД, продавший «красивый» номер, отправится в колонию
Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по городу.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в июле прошлого года 36-летний полицейский предложил знакомой выдать на ее автомобиль госномер с цифрами «777». За незаконную услугу мужчина потребовал 25 тыс. рублей. Девушка согласилась и пообещала отдать деньги позже.

Спустя две недели правоохранитель начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. Позже он был задержан с поличным при получении взятки. К слову, обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Ранее он был уволен из силовых органов.

В итоге суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, с начала 2018 года В Татарстане автоинспекторы пресекли более 50 попыток дачи взятки.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:21
    Надо всех взяточников и других мздоивцев наказывать также за любые суммы, а не только сотрудников полиции. Почему не условно, не штраф? Через чур круто!
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