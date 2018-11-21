В Уфе экс-глава отдела ГИБДД, продавший «красивый» номер, отправится в колонию

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по городу.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в июле прошлого года 36-летний полицейский предложил знакомой выдать на ее автомобиль госномер с цифрами «777». За незаконную услугу мужчина потребовал 25 тыс. рублей. Девушка согласилась и пообещала отдать деньги позже.

Спустя две недели правоохранитель начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. Позже он был задержан с поличным при получении взятки. К слову, обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Ранее он был уволен из силовых органов.

В итоге суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, с начала 2018 года В Татарстане автоинспекторы пресекли более 50 попыток дачи взятки.