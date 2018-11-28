Набиуллина поддержала развитие расчетов в рублях без принуждения

Расчеты в рублях необходимо развивать исходя из принципа выгодности для участников процесса, а не в принудительном порядке.

«Чтоб рубль был привлекательным для расчетов, должна быть уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается. Это низкая инфляция и низкая волатильность рубля для использования его в международных расчетах», — цитирует ТАСС главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.



Она отметила, что расчеты нужно развивать исходя из принципа выгодности для участников процесса. По ее словам, ЦБ предпринимает ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях как по пассивным операциям, так и по активным.