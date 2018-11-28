Власти Удмуртии за три года хотят решить проблему нехватки мест в детсадах и наличия третьих смен в школах

Фото: Михаил Красильников

Финансирование ряда социальнозначимых направлений из федерального бюджета в Удмуртии увеличится в 2019 году. Как рассказал депутат Госдумы РФ от УР Андрей Исаев, в следующем году республика получит 46 млн рублей на строительство детских садов, в 2020 году — 595 млн, в 2021-м — более 1 млрд.

По его словам, это позволит к концу 2021 года полностью решить проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, в ближайшие три года намерены ликвидировать третьи смены в школах за счет строительства новых зданий, в частности 217 млн рублей в 2019 году направят на создание новых учебных мест и строительство школ в сельской местности.

Финансирование предусмотрено по программе «Земский доктор» и на строительство новых ФАПов. Предполагается, что потребность в них будет полностью закрыта в 2019—2021 годах. На строительство лечебного корпуса туберкулезного диспансера в Ижевске в федеральном бюджете заложено почти 1,2 млрд рублей. 385 млн рублей республика получит в течение трех лет на реконструкцию Национальной библиотеки УР.