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Полпред президента в ПФО Игорь Комаров прибыл в Удмуртию

11:35, 28.11.2018
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров прибыл в Удмуртию
Фото: pfo.gov.ru/

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки прибыл в Удмуртию в среду, 28 ноября.

Первым пунктом программы визита Комарова стал экономико-математический лицей Ижевска №29. Полпред встретился с учениками, пообщался с директором учебного учреждения, а также осмотрел классы.

Кроме того, в ходе визита планируется рабочая встреча полпреда с руководителем региона Александром Бречаловым, совещание с членами Правительства УР по вопросу исполнения основных положений майских указов Путина, рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.

Напомним, ранее Игорь Комаров успел посетить Башкирию, Ульяновскую область, Кировскую область, Чувашию, Пермский край и Самарскую область. Также в ноябре Комаров побывал с рабочим визитом в Татарстане.

ОбществоВласть Удмуртия
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