Андрей Разин возглавил «Северсталь»

Андрей Разин возглавил «Северсталь», сообщает официальный сайт череповецкой команды.

Ранее этот наставник руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также Разин работал главным тренером в командах КХЛ: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе «Северстали».

Накануне череповчане уступили в очередной раз — проиграли дома астанинскому «Барысу» со счетом 3:5. В этом матче исполняющим обязанности главного тренера был Павел Торгаев. 12 ноября руководство «Северстали» освободило от занимаемой должности главного тренера команды Александра Гулявцева.

