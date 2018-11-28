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Андрей Разин возглавил «Северсталь»

11:26, 28.11.2018
Андрей Разин возглавил «Северсталь»
Фото: severstalclub.ru

Андрей Разин возглавил «Северсталь», сообщает официальный сайт череповецкой команды.

Ранее этот наставник руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также Разин работал главным тренером в командах КХЛ: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе «Северстали».

Накануне череповчане уступили в очередной раз — проиграли дома астанинскому «Барысу» со счетом 3:5. В этом матче исполняющим обязанности главного тренера был Павел Торгаев. 12 ноября руководство «Северстали» освободило от занимаемой должности главного тренера команды Александра Гулявцева.

СпортХоккей
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