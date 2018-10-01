Следком возбудил дело о смерти в казанской клинике коррекции веса

В Казани возбуждено уголовное дело о смерти 50-летней женщины в медицинском центре ООО «Идеалия». В течение двух месяцев она проходила дорогостоящее лечение от лишнего веса.

В Следкоме по РТ усомнились в качестве и безопасности тех медицинские услуг, что получала покойная. В клинике считают, что никакого физического серьезного воздействия на состояние больной их процедуры оказать не могли. В то же время Росздравнадзор нашел в ООО «Идеалия» целый букет лицензионных нарушений и установил — даже при высоких показателях давления у пациентки медики не отменяли ей ранее назначенные процедуры.

Следователи изъяли в клинике любопытные документы, свидетельствующие, что медработники брали обязательства выполнить личный финансовый план.

Детали расследования — в материале «Реального времени».