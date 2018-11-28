Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией

Власти Украины обсуждают с представителями США размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом. В Киеве считают, что не могут самостоятельно обеспечивать долгосрочную безопасность.

«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО. База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации», — приводят «Известия» слова депутата Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника.

Отмечается, что место расположения объекта должно определяться «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране». По его мнению, это может быть либо восточная граница страны, либо прилегающие к Республике Крым области Украины.

«База должна располагаться вблизи этих территорий», — подчеркнул Винник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.

