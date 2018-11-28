«Самараавтогаз» продлил маршрут автобуса №32 до площади Революции в Самаре

Автобус маршрута №32 в Самаре, следующий от Хлебной площади до совхоза «Кряж», будет продлен до площади Революции.

Как сообщил перевозчик «Самараавтогаз», изменения были внесены после многочисленных просьб горожан. Маршрут продлили до площади Революции на неделю — с 29 ноября. Пробные рейсы будут следовать по улицам Степана Разина, Комсомольской, Куйбышева.

Напомним, ранее стало известно, что Минтранс пересмотрит расписание автобусных маршрутов до Южного города в Самаре.