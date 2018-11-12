Минтранс пересмотрит расписание автобусных маршрутов до Южного города в Самаре

В Самаре будет пересмотрено расписание движения автобусных маршрутов до микрорайона «Южный город».

Причиной изменения стали жалобы местных жителей. Так, самарцы сообщали, что автобус №401 ездит с интервалами в 30 минут в вечернее время. На проблему отреагировал региональный Минтранс.

«Перевозчику поручили уменьшить интервал движения автобусов в часы пик с 20 до 10 минут, а также выделить дополнительные машины. Соблюдение водителями графиков движения автобусов будет взято на особый контроль», — сообщили в ведомстве.

Планируется, что в ближайшее время будет назначен линейный диспетчер в Южный город, который будет следить за контрольным отправлением, соблюдением интервала движения и фотофиксацией.

Напомним, ранее стало известно, что в Самаре продлят маршрут автобуса №37.