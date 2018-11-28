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Пять самолетов «Ту» прекратили возить пассажиров в России

08:44, 28.11.2018
Пять самолетов «Ту» прекратили возить пассажиров в России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания Red Wings прекратила эксплуатацию всех имевшихся в ее парке самолетов Ту-204. Она была единственным авиаперевозчиком в России, использовавшим этот тип судов на регулярных рейсах.

Пять самолетов Ту-204 Red Wings совершили последние пассажирские рейсы 21 августа, 4 сентября, 1, 5 и 17 октября, пишут «Ведомости».

Отмечается, что летом и в сентябре они летали очень интенсивно, совершая по 4—6 рейсов в сутки, — в основном между Сочи и крупными российскими городами. Три последних лайнера в октябре и ноябре перелетели в Минеральные Воды. Там находится 411-й авиаремонтный завод, куда суда переданы на хранение, сообщил сотрудник авиакомпании.

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