Facebook введет НДС в 20% на продажу рекламы в России

Компания Facebook предупредила пользователей социальной сети из России о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.



«С января 2019 года покупка рекламы Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость в размере 20%», — передает ТАСС со ссылкой на компанию.

Налог будет взиматься с российских пользователей независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама.

Ранее сообщалось, что Кремль разработал проект повышения штрафов для иностранных компаний за неисполнение закона об информации. Штрафы для Google, Facebook и других компаний могут вырасти до 1% их годового дохода в России.