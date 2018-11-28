Facebook введет НДС в 20% на продажу рекламы в России
Компания Facebook предупредила пользователей социальной сети из России о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.
«С января 2019 года покупка рекламы Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость в размере 20%», — передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Налог будет взиматься с российских пользователей независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама.
Ранее сообщалось, что Кремль разработал проект повышения штрафов для иностранных компаний за неисполнение закона об информации. Штрафы для Google, Facebook и других компаний могут вырасти до 1% их годового дохода в России.БизнесТехнологии
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Неправильно подана информация. Вводится налог в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве, и от Facebook ничего не зависит.
Что касается вопроса, кто буддет платить НДС - будут платить все, но с "но".
НДС - налог на потребление, т.е. реально платить будет только население.
Те, кто покупает услуги в целях предпринимательских (производственных), возместят уплаченный НДС из бюджета