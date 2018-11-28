Экипаж индонезийского Boeing до конца боролся за контроль над лайнером

Пилоты самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, с первых минут полета пытались восстановить контроль над лайнером, автоматическая система которого получала неправильные данные датчиков.



«Пилоты постоянно боролись до конца полета», — передает «РИА Новости» со ссылкой на главу отделения по воздушным инцидентам Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии капитан Нуркахио Утомо (Nurcahyo Utomo).

Отмечается, что экипаж 10 минут пытался справиться с новой системой защиты от сваливания (MCAS), которая 26 раз опускала нос лайнера вниз. Однако пилоты не отключили проблемную систему, как за день до этого предыдущий экипаж самолета.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Воздушное судно разрушилось от удара о поверхность моря. Один из черных ящиков разбившегося самолета обнаружили 1 ноября.

Ранее в Индонезии завершили поиск жертв крушения.