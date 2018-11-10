В Индонезии завершили поиски жертв разбившегося самолета Lion Air

Спасатели объявили о завершении операции по поиску погибших в результате крушения Боинга-737 индонезийской авиакомпании Lion Air.



Удалось установить личности 79 пассажиров самолета. Помимо этого, были найдены почти 200 фрагментов тел погибших.

«Мы больше не нашли жертв крушения со вчерашнего дня, и поэтому я объявляю поисковую операцию завершенной», — приводит «Интерфакс» слова главы агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Мухаммада Сиауги.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно сообщил, что воздушное судно разрушилось от удара о поверхность моря. Один из черных ящиков разбившегося самолета обнаружили 1 ноября.