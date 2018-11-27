Белый дом анонсировал переговоры Путина и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

«На «Двадцатке» президент и делегация будут взаимодействовать с многими лидерами, в том числе [запланированы] двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам, советника президента США Джона Болтона, лидеры обсудят вопросы в сфере безопасности, контроля вооружений, а также ситуацию на Ближнем Востоке, пишет «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин рассказал, что ему удалось побеседовать с Дональдом Трампом в Париже. Лидеры также договорились встретиться во время саммита «большой двадцатки» в Аргентине.