Путин и Трамп договорились отдельно встретиться на саммите G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться во время саммита «большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Условились увидеться там», — сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.

Сам Путин сообщил, что у него состоялось краткое общение с Трампом, пишет «Интерфакс».

Ранее Путин и Трамп обменялись рукопожатиями около Триумфальной арки в Париже, куда они оба прибыли на мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.