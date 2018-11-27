Рубль вновь стал самой рискованной валютой по версии Bloomberg

Рубль впервые с середины мая стал самой рискованной валютой в мире, сместив турецкую лиру. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание объясняет смещением тем, что турецкая лира укрепила свои позиции после кризиса в августе на фоне разногласий между Турцией и США. В частности, Вашингтон снял часть ограничений в адрес Анкары.

На рубль же оказывает давление снижение цен на нефть, риск ужесточения американских санкций и инцидент в Черном море, пишет РБК.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.