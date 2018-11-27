«Ночной мэр» Казани о срыве концерта IC3PEAK: «Все оказались не готовы к ситуации»

Руководитель проекта «Ночная мэрия» Казани Артур Хосровян рассказал, почему власти промолчали после ситуации со срывом концерта московской группы IC3PEAK.

«Если у общества есть запрос на подобный контент, значит, такая ситуация в обществе. Мы должны думать о том, как влиять на ситуацию, а не бороться с теми, кто подобный контент производит. Все оказались не готовы к ситуации. Да, с одной стороны, имеет место деструктивный контент, который всегда есть в молодежных субкультурах, с другой стороны, непонятно, что с этим делать», — ответил он на вопрос «Реального времени».

По его словам, необходимо создавать и поддерживать молодежные инициативы, создавать альтернативное содержание, а не бороться со злом.

«Задача «Ночной мэрии» — поощрять позитивные молодежные тенденции и поддерживать их, не навязывая мнений», — отметил Хосровян.



«Ситуация обнаружила недееспособность многих. Сказать просто ради того, чтобы сказать, — что это создаст? Давайте говорить о том, что можем предложить и искать пути созидания, а не истребления», — заключил он.

Ранее в Казани полицейские сорвали концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты три раза меняли место для выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала.



Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, комментируя ситуацию, заявил, что его беспокоит, почему ребята интересуются такого рода контентом.