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Шаймиев на встрече со Степашиным рассказал о работах по возрождению Болгара и Свияжска

17:45, 27.11.2018
Шаймиев на встрече со Степашиным рассказал о работах по возрождению Болгара и Свияжска
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным.

Шаймиев в ходе беседы рассказал о завершающихся работах в Болгаре и Свияжске. В частности, он упомянул о построенной при содействии Фонда «Возрождение» Болгарской исламской академии и воссоздаваемом Соборе Казанской иконы Божией Матери.

Сергей Степашин подарил музею «Остров-град Свияжск» многотомное издание «Русский лицевой летописный свод», составленный в XVI веке по указанию Ивана Грозного, в котором содержатся исторические сведения о Свияжске, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Сергей Степашин обсудил с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым актуальные вопросы и изменения в сфере ЖКХ, а также поучаствовал в церемонии вручения премии «Юрист года Республики Татарстан».

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