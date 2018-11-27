Минниханов и Степашин наградили лучших «Юристов года» в Татарстане

Сегодня в Казанской ратуше состоялась торжественная церемония вручения премии «Юрист года Республики Татарстан» и Всероссийской юридической премии имени Габриэля Шершеневича.

В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сопредседатели Ассоциации юристов России Сергей Степашин и Павел Крашенинников, председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциация юристов России Ильдар Халиков.

«Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Республике Татарстан с ее мощной промышленностью и развитой экономикой, высокой инвестиционной привлекательностью специалисты в области юриспруденции особенно необходимы», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.



Затем Рустам Минниханов вручил государственные награды Татарстана и награды премии имени Габриэля Шершеневича. В этом году ими стали доктор юридических наук, заместитель председателя Высшего Арбитражного суда РФ в отставке Василий Витрянский и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.

Ранее Рустам Минниханов обсудил с Сергеем Степашиным актуальные вопросы и изменения в сфере ЖКХ.