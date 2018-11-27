«Татнефть» может скорректировать планы по добыче в случае нового соглашения с ОПЕК

«Татнефть» будет придерживаться планов по добыче нефти, изложенных в стратегии развития компании до 2030 года, но может скорректировать их в случае, если Россия заключит новое соглашение со странами ОПЕК. Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам заседания совета директоров 27 ноября.

Стратегия «Татнефти» до 2030 года предполагает рост добычи нефти с нынешних 29,4 до 38,4 млн тонн. Добыча традиционной нефти по планам увеличится на 16%, а сверхвязкой — в 1,3 раза. Кроме того, объемы добычи за пределами Татарстана предполагается увеличить в 5 раз.

По итогам 9 месяцев этого года «Татнефть» добыла 21,5 млн тонн нефти, что на 0,6% больше, чем в январе — сентябре 2017-го. Выручка компании от реализации по РСБУ составила 694,6 млрд рублей, чистая прибыль — 162,9 млрд.