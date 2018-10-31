Приятная слабость: дешевый рубль помог «Татнефти» с прибылью

Сама компания за год подорожала более чем в два раза

Фото: Максим Платонов

Дорогая нефть и слабый рубль помогли «Татнефти» получить большую прибыль по итогам 9 месяцев: она увеличилась в 1,9 раза, но шансы на сопоставимый рост в следующем невелики. Сама компания на фоне нефтяного ралли подорожала в два раза — больше, чем другие предприятия этого сектора. К 2030 году «Татнефть» рассчитывает стоить $36 млрд. Впрочем, по словам экспертов, это не такая уж амбициозная цель. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сошлось

Вчера «Татнефть» отчиталась о финансовых результатах по итогам 9 месяцев этого года. Ее выручка по РСБУ увеличилась на 140,5% и составила 586,6 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 61,9% год к году — до 242,8 млрд. Чистая прибыль достигла 162,9 млрд рублей, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода более чем на 89%.

На руку компании сыграли благоприятные условия: по данным Минфина, цены на нефть в январе — сентябре были почти на 40% выше, чем годом ранее (в среднем баррель Urals стоил $70,6); цены на нефтепродукты за год выросли почти на четверть.

«Рост показателей — это исключительно цена нефти в сочетании с падением рубля. Эти факторы складываются, и получается такой результат. Другие причины несущественны», — говорит замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

С ним соглашается ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Отечественные нефтяные компании показывают существенное улучшение финансовых показателей в последние кварталы. Связано это как с ростом долларовой цены на нефть, так и с еще более сильным ростом рублевой цены. Если в 2017 году баррель Brent стоил около 3—3,3 тыс. рублей, то в текущем году его цена доходила до 5,9 тыс. Между тем основные расходы отечественных компаний осуществляются в рублях, и эти суммы возросли не столь существенно».

Однако, по мнению Кочеткова, шансов на сопоставимый рост финансовых результатов в 2019 году у «Татнефти» немного: «Если только не продолжится ослабление рубля при одновременном росте цены на нефть. В целом мы ожидаем относительную стабильность цен — как барреля, так и отечественной валюты. Мы допускаем укрепление рубля и небольшое снижение котировок «черного золота».

Основную часть денег компания заработала на продаже сырой нефти — во II квартале ее доля в структуре выручки достигала 53%, а реализация нефтепродуктов дала 42% выручки. Больше половины сырой нефти и почти половину нефтепродуктов «Татнефть» поставляла в дальнее зарубежье, на внутренний рынок пришлось 42% продаж нефти и 44% — нефтепродуктов.

На внутренний рынок пришлось 42% продаж нефти и 44% — нефтепродуктов. Фото Максима Платонова

Миссия выполнима

В конце сентября «Татнефть» утвердила стратегию развития до 2030 года, в которой нашлось место планам по росту капитализации. В базовом сценарии стоимость компании в предстоящие 12 лет должна вырасти до $36 млрд, то есть примерно в 1,5 раза.

В этом году акции «Татнефти» показали существенный рост. Впрочем, нельзя сказать, что это была исключительная ситуация. Дорогая нефть и слабый рубль привели к ралли: росли почти все нефтегазовые бумаги, отмечает Василий Танурков.

Тем не менее, «Татнефть» росла быстрее других компаний своего сектора. За год ее капитализация увеличилась в два с лишним раза (по обыкновенным акциям; конец III квартала 2018 года к аналогичной прошлогодней дате). Для сравнения: капитализация «Лукойла» и «Газпром нефти» увеличилась на 62—63%, «Роснефти» — на 52%, «Новатэка» — на 75%; «Башнефть» и «Сургутнефтегаз» потеряли 5—6% своей стоимости.

По мнению Кочеткова, цель подорожать в полтора раза для «Татнефти» достижима. Добиться этого можно за счет органического увеличения добычи («что, конечно, является далеко не простой задачей»), так и за счет отдачи от финансовых потоков и увеличения дивидендов. «Однако данный путь не сможет гарантировать роста капитализации. От компании все же потребуется повышение эффективности процессов, а также географическое расширение проектов добычи. То есть те шаги, которых ждут от компаний с высокой финансовой эффективностью», — добавляет он.

«Татнефть» могла бы кооперироваться с другими средними компаниями для более эффективного освоения новых месторождений, — рассуждает Кочетков. — В остальном ее акции уже входят в список желанных дивидендных бумаг, что можно считать успехом менеджмента, обеспечивающего относительную стабильность финансовых показателей и высокий коэффициент возврата инвестиций».

«Рост на 50% за 12 лет — это примерно 4% в год, что по сравнению с исторической доходностью акций «Татнефти» является даже скромной планкой. По сути, это можно назвать экстраполяцией прошлого роста», — говорит руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Владимир Киселев.

Сейчас «Татнефть» отдает на дивиденды около 80% свободного денежного потока, поэтому такого роста дивидендов, как в последние 2 года, уже не будет. Но если компания сохранит текущую динамику добычи и маржинальность, цель по росту капитализации можно считать вполне реальной.