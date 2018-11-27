В Кремле прокомментировали ситуацию в Керченском проливе

Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», — приводит «Интерфакс» комментарий Пескова к предложению госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании этого вопроса.

Песков подчеркнул, что в Керченском проливе продолжает действовать обычный порядок прохода морского транспорта.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин даст разъяснения по ситуации, «когда время придет».

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить суда и моряков.

Позже на Украине ввели военное положение сроком на 30 дней.