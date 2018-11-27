Гендиректор «Анжи» Флегонтов: «Погашены задолженности по тренировкам и стирке»
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил «Спорт-Экспрессу», что с 27 ноября команде уже разрешат тренироваться на «Анжи Арене», но вопрос о проведении ближайших матчей РПЛ остается открытым. Напомним, «Анжи» пропустил одну тренировку из-за неуплаты за аренду стадиона.
— На данный момент ситуация решена. Президент клуба Осман Гаирбекович Кадиев сумел найти деньги, чтобы покрыть задолженность по тренировкам и стирке. С завтрашнего дня занятия возобновляются.
— А что касается игры с «Уфой»?— Пока погашены задолженности только по тренировкам и стирке. А по матчам с «Уфой» и «Спартаком» президент ведет переговоры с руководителями стадиона. Как будет дальше, сказать не могу. СпортФутбол Башкортостан
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