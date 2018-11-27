Минниханов в Казани встретился с Сергеем Степашиным

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Казани встретился с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным.

На встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, стороны обсудили актуальные вопросы и изменения в сфере ЖКХ, передает пресс-служба президента РТ.

Позднее Минниханов и Степашин примут участие в церемонии вручения премии «Юрист года Республики Татарстан». Сергей Степашин также является сопредседателем Ассоциации юристов России.

Накануне Рустам Минниханов посещал с рабочим визитом Лондон. Там он побеседовал с представителями татарской общины, выступил на пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума, а также провел встречи с руководителями ряда компаний.