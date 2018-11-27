Марий Эл и Мордовия показали худшую динамику бюджетных доходов в России

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС заявили, что по итогам этого года доходы консолидированных региональных бюджетов могут показать максимальный рост за последние 10 лет.

В январе—сентябре общие доходы субъектов РФ увеличились на 11,8% в годовом выражении. Превышение прошлогодних показателей произошло в абсолютном большинстве регионов (83); при этом в 79 регионах темпы роста доходов оказались выше официального уровня инфляции. Лишь в двух субъектах доходы бюджетов были ниже, чем в январе—сентябре прошлого года: это Марий Эл и Мордовия.

На общий рост доходов повлияла в основном высокая динамика поступлений налогов на прибыль и имущество организаций, налога на совокупный доход, а также увеличение объема дотаций из федерального бюджета.

Опережающий рост доходов вкупе с жесткой бюджетной политикой позволили регионам сократить государственный долг. С начала года он снизился на 7,5% — до 2,14 трлн рублей. В годовом выражении объем госдолга сократился в 47 субъектах РФ, а увеличился — в 38.