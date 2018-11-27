«Уфимец» потерпел первое домашнее поражение в сезоне

БК «Уфимец» потерпел первое поражение в основное время в текущем сезоне Суперлиги второго российского дивизиона. В первом домашнем поединке против основного конкурента — «Динамо» из Магнитогорска — уфимцы проиграли в самой концовке, сделав несколько не вынужденных ошибок. Итоговый счет — 92:94.



Капитан башкирской команды Артем Исаков заработал 21 очко, два подбора, шесть ассистов, Павел Громыко — 20 очков, пять подборов, один ассистентский пас.

Во вторник, 27 ноября, «Уфимец» проведет ответный матч с «Динамо». Начало в спорткомплексе БГАУ в 19.00 по местному времени (17.00 мск).