Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня выше 68 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,75—68,25 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Вчера рубль вместе с остальными отечественными рынками находился под сильным давлением на фоне ожидания новых санкций после керченского инцидента, отметил эксперт. Все-таки очень долгое время рубль сохранял иммунитет к низким ценам на нефть. При этом пока реакция мирового сообщества, несмотря на введение военного положения Украиной, остается достаточно сдержанной.

Сегодня важное влияние на рынок окажет решение Минфина по аукционам ОФЗ. Накануне сообщалось об отмене аукционов — такое решение могло бы поддержать рынок госбумаг и не провоцировало распродажу бумаг нерезидентами.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в интервале 66,3—66,8 за 1$.

