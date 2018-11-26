Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Сегодня, 26 ноября, крайний срок уплаты НДПИ на общую сумму около 600 млрд рублей – а это оказывало существенную поддержку рублю на фоне стремительного падения нефти. По словам эксперта, нефтяные цены, достигнув технически важных уровней, могут «взять передышку», что скажется на стабилизации рубля.

Эксперт также отметил, что новая неделя будет важной для России и Китая из-за предстоящего саммита G20, где пройдут переговоры с США. В понедельник с важными заявлениями выступят главы ЕЦБ и Банка Англии.