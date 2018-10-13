В России появится новый стандарт по строительству перекрестков

В России будут проектировать и строить только такие нерегулируемые перекрестки, где дороги примыкают друг к другу под прямым углом. Это обещают авторы нового ГОСТа, который могут ввести в действие уже в 2019 году.



При этом впервые документ будет содержать формулу расчета длины возможных заторов на таких перекрестках для минимизации пробок. Среди нововведений — запрет участникам движения левого поворота сразу из двух рядов.

«Нормы, которые применяются сегодня, недостаточно детализированы, не ориентированы на современные условия движения и давно нуждаются в актуализации. Разработанный нами ГОСТ эту проблему призван решить», — приводит «Коммерсант» слова доцента кафедры «Изыскания и проектирование дорог» МАДИ Алексея Косцова.

Отмечается, что нормы, которые сегодня применяются при проектировании нерегулируемых пересечений, разработаны еще в 1980-х годах.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ разметки на дорогах. Согласно новому стандарту, с 1 июня 2018 года к привычной белой разметке на дорогах добавились желтая и синяя.