«Уральские пельмени» не смогли оспорить решение по иску к бывшему директору на 39 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) оставил в силе решение об отклонении иска участников шоу «Уральские пельмени» к их бывшему директору Сергею Нетиевскому на 39,6 млн рублей.

«Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения», – приводят «Дни.ру» вердикт.



Иск был подан в декабре 2017 года. Тогда сразу восемь актеров известного шоу – в их числе Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев – подали иск к Нетиевскому с требованием вернуть полученное им вознаграждение. Сначала речь шла о 28 млн рублей, позже сумма возросла до 39,6 млн.