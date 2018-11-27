Более 100 ученых раскритиковали заявление китайского исследователя об изменении ДНК эмбриона

Более 100 ученых подписали письмо, в котором критикуются «безрассудные эксперименты» над человеческими генами, после того, как китайский исследователь Цзянькуй Хэ рассказал о своем участии в проекте по созданию генетически отредактированных детей.

Об этом проекте писало агенство Associated Press. Так, ученый изменил ДНК эмбрионов семи пар во время репродуктивного лечения. Одна беременность принесла результаты, девочки-двойняшки родились с измененным ДНК. Целью этого было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться развить возможность организма противостоять ВИЧ и СПИД.

По словам ученых, использование описанной методики генного модифицирования в отношении людей представляет огромные риски, в ее применении нет ничего инновационного, а прежде никто не брался за это из-за непредсказуемых последствий, пишет «РИА Новости».



Ранее ученые из нескольких московских институтов провели первый в России эксперимент по редактированию человеческих зигот и получили эмбрионы, несущие мутацию в гене CCR5, которая определяет устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).