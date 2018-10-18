Российские ученые создали устойчивые к ВИЧ человеческие эмбрионы

Ученые из нескольких московских институтов провели первый в России эксперимент по редактированию человеческих зигот и получили эмбрионы, несущие мутацию в гене CCR5, которая определяет устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).



Идея использовать мутацию в гене в терапевтических целях появилась после истории с «берлинским пациентом», когда человек с ВИЧ, которому сделали пересадку костного мозга от донора с мутацией, вылечился от инфекции, передает «N+1».

В 2015 году китайские ученые впервые провели эксперимент по редактированию эмбрионов человека, при этом эффективность редактирования в этом эксперименте составила всего пять процентов (один эмбрион из 20 содержал нужную мутацию).

Ученые из Исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, МГУ и медицинского университета имени Пирогова повторили эксперимент китайских коллег, но модифицировали условия эксперимента. В итоге анализ показал, что пять из восьми эмбрионов содержат нужную мутацию.

Напомним, Кемеровская, Иркутская, Тюменская, Новосибирская области и Пермский край вошли в топ-5 субъектов РФ с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Ранее Федеральный центр по борьбе со СПИДом сообщил о проблемах с поставками лекарств.