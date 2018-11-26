Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки на желтый

Заместитель главы Министерства транспорта РФ Иннокентий Алафинов рекомендовал региональным властям перекрасить разделительные полосы на трассах из белого в желтый.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, это не обязательное требование, а рекомендация. В Росавтодоре подтвердили информацию об изменении цвета разметки и объяснили, что идея была заимствована в странах Скандинавии.

Ранее прокуратура Кировского района Казани потребовала от властей привести в порядок десять улиц.