Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки на желтый
Заместитель главы Министерства транспорта РФ Иннокентий Алафинов рекомендовал региональным властям перекрасить разделительные полосы на трассах из белого в желтый.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, это не обязательное требование, а рекомендация. В Росавтодоре подтвердили информацию об изменении цвета разметки и объяснили, что идея была заимствована в странах Скандинавии.
Ранее прокуратура Кировского района Казани потребовала от властей привести в порядок десять улиц.ОбществоИнфраструктура
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