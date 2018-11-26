ЦБ нашел в «Востсибтранскомбанке» «дыру» на 206 млн рублей
Разница между размером обязательств и величиной активов Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка («Востсибтранскомбанка») составляет 206 млн рублей.
Объём активов кредитной организации составил 2,076 млрд рублей, обязательства — 2,282 млрд рублей, сообщает News.ru со ссылкой на материалы Банка России.
Напомним, 19 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка («Востсибтранскомбанка»).
По величине активов кредитная организация на 1 октября 2018 года занимала 305-е место в банковской системе РФ.ЭкономикаБанки
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