ЦБ РФ отозвал лицензию у «Востсибтранскомбанка»

Банк России с 19 октября отзывает лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка («Востсибтранскомбанка»).

Отмечается, что банк проводил в том числе «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки», а также «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе».

Также «Востсибтранскомбанк» осуществлял вывод высоколиквидных активов в размере более 130,0 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков, говорится в сообщении регулятора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



«Востсибтранскомбанк» является участником системы страхования вкладов. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация на 1 октября 2018 года занимала 305-е место в банковской системе РФ.



Напомним, что с 16 октября ЦБ РФ запретил «Востсибтранскомбанку» привлекать вклады, открывать банковские счета и проводить ряд других операций.