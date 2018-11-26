Татарстанская «Агросила» и британская Househam подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Лондоне в рамках IV Российско-Британского бизнес-форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между татарстанской компанией «АГРОСИЛА» и британской Househam.

На подписании документа, который предполагает многоэтапное развитие сотрудничества, присутствовал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В рамках договоренностей Househam поставит «Агросиле» два опроскивателя для тестирования на предприятиях компании. По мнению специалистов «Агросилы», приобретение техники такого типа позволит увеличить эффективность обработки полей, повысить качество и объемы собираемого урожая.

Также в рамках соглашения предусмотрено создание в Набережных Челнах официального представительства по обслуживанию и реализации техники компании Househam, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лондон. В столице Великобритании Рустам Минниханов уже провел встречу с представителями татарской общины, а также выступил на пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума.