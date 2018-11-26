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ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей

16:30, 26.11.2018
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая будет действовать с 1 января 2019 года.

Комиссия установлена на уровне от 1 до 6 рублей, а ее размер будет зависеть от суммы перевода. При этом ЦБ не будет взимать плату за услуги этой системы, говорится в сообщении регулятора.

СБП позволит физлицам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых российских банках.

Оператором, а также расчетным банком системы станет ЦБ. Роль операционного платежно-клирингового центра будет выполнять Национальная система платежных карт.

Ранее сообщалось, что Ассоциация «Финтех» начала работу над внедрением в России возможности оплачивать товары и услуги с помощью номера мобильного телефона. В разработке системы принимают участие двенадцать банков.

ЭкономикаБанки
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