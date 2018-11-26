ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей

Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая будет действовать с 1 января 2019 года.

Комиссия установлена на уровне от 1 до 6 рублей, а ее размер будет зависеть от суммы перевода. При этом ЦБ не будет взимать плату за услуги этой системы, говорится в сообщении регулятора.



СБП позволит физлицам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых российских банках.

Оператором, а также расчетным банком системы станет ЦБ. Роль операционного платежно-клирингового центра будет выполнять Национальная система платежных карт.



Ранее сообщалось, что Ассоциация «Финтех» начала работу над внедрением в России возможности оплачивать товары и услуги с помощью номера мобильного телефона. В разработке системы принимают участие двенадцать банков.