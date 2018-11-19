В России планируют ввести систему оплаты товаров с помощью номера мобильного

Ассоциация «Финтех» начала работу над внедрением в России возможности оплачивать товары и услуги с помощью номера мобильного телефона.

«На следующих этапах развития системы появится возможность использования платежных инструментов системы быстрых платежей не только в мобильных банках, но и в других популярных приложениях, в том числе и мессенджерах», — цитирует «РИА Новости» управляющего директора группы компаний Татьяну Жаркову.

Ассоциация «Финтех», в которую входят Центробанк и крупнейшие российские банки, работает над внедрением системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги по упрощенной форме.

Отмечается, что в разработке системы принимают участие двенадцать банков. Ассоциация приняла решение о том, что ее участники будут платить исключительно потранзакционную фиксированную комиссию.

Ранее сообщалось, что в России номер мобильного телефона могут приравнять к паспорту. Согласно проекту закона, предусматривается девять будущих идентификаторов, среди которых — электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного телефона.