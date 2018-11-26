Курс рубля стремительно упал из-за событий в Керченском проливе

В понедельник курс рубля начал стремительно падать на фоне новостей о событиях в Керченском проливе.

По курсу Московской биржи на 15.28 мск доллар подорожал на 83 копейки — до 67,02 рубля, евро более чем на рубль — до 76,16.



Кроме того, падение отмечается на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, до 2320,7 пункта, индекс РТС потерял 2,24%, до 1088,57 пункта.

Ведущий аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский сообщил, что курс рубля еще в конце прошлой недели находился под давлением из-за падения нефтяных котировок. По его словам, сегодня падение российской валюты ускорили новости о событиях в Керченском проливе, передают «Ведомости».



Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Кроме того, Киев призвал Евросоюз ввести новые санкции в отношении России.