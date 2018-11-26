Курс рубля стремительно упал из-за событий в Керченском проливе
В понедельник курс рубля начал стремительно падать на фоне новостей о событиях в Керченском проливе.
По курсу Московской биржи на 15.28 мск доллар подорожал на 83 копейки — до 67,02 рубля, евро более чем на рубль — до 76,16.
Кроме того, падение отмечается на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, до 2320,7 пункта, индекс РТС потерял 2,24%, до 1088,57 пункта.
Ведущий аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский сообщил, что курс рубля еще в конце прошлой недели находился под давлением из-за падения нефтяных котировок. По его словам, сегодня падение российской валюты ускорили новости о событиях в Керченском проливе, передают «Ведомости».
Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.
Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Кроме того, Киев призвал Евросоюз ввести новые санкции в отношении России.АналитикаЭкономикаФинансы
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