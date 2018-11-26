Уфимец Данченко поможет Безбородову судить «Милан»

Фото: Дмитрий Слезин

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч группы F Лиги Европы «Милан» — «Дюделанж» (Люксембург), сообщает официальный сайт УЕФА. Помощниками главного судьи будут Валерий Данченко из Уфы и Максим Гаврилин.

Дополнительные ассистенты в этом матче — Кирилл Левников и Василий Казарцев, четвертый рефери — Алексей Воронцов.

Кроме того, бригада Сергея Карасева будет работать в Испании на матче «Бетиса» с греческим «Олимпиакосом» в той же группе F, а Алексей Еськов и его российские помощники отсудят на матче швейцарского «Цюриха» и АЕКа из Греции.