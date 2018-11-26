Минэкономразвития не поддержало введение акциза на газировку

Минэкономразвития (МЭР) не поддерживает предложение по введению акциза на сладкие безалкогольные напитки.

«Предложение по введению акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки в настоящее время не обосновано и недостаточно проработано, в связи с чем не может быть поддержано», — рассказали в пресс-службе ведомства.



В МЭР пояснили, что увеличение цены на такие напитки ввиду невысокой покупательной способности населения приведет к «проседанию» данного сегмента рынка.

«Уход с рынка производителей безалкогольных напитков приведет к сокращению налогов и социальных взносов, поступающих в бюджет, возможному сокращению рабочих мест», — цитирует сообщение министерства RNS.

Ранее Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу экспертного совета при правительстве ввести 20%-ный акциз на сладкие газированные напитки. Если нововведение утвердят, средняя цена за литр газировки может вырасти с 65 до 78 рублей.