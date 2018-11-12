Минздрав поддержал введение акциза в 20% на сладкую газировку

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу экспертного совета при правительстве ввести 20%-й акциз на сладкие газированные напитки. При принятии нововведений, средняя цена за литр газировки может вырасти с 65 до 78 рублей.

В Минздраве отметили, что инициатива экспертов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Предложенные меры важны с точки зрения профилактики ожирения.



«В этой связи мы поддерживаем такие ограничения», — пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.



Напомним, в России зафиксировали рост числа людей, страдающих ожирением. При этом самая проблемная ситуация сложилась среди подростков. Ранее депутаты Госдумы предложили контролировать рекламу вредной еды.