Снегопад в Самарской области продлится до 29 ноября

Снегопады не прекратятся в Самарской области до четверга, 29 ноября. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По прогнозам синоптиков, выпадение осадков будет продолжаться на территории всего региона. При этом порывы ветра могут достигать 18 м/с. Также ожидается слабая метель, на дорогах возможны местами снежные заносы.

Дневная температура воздуха будет колебаться от -2 до -14°C, ночная — от -4 до -14°C.

Напомним, в минувшие выходные сильные метели и снегопады прошли в Башкирии. МЧС из-за непогоды ввело штормовое предупреждение.