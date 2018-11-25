Синоптики сообщили о сильной метели и снегопадах в Башкирии

В Башкирии в воскресенье, 25 ноября, ожидаются сильные метели и снегопады.

По информации Башгидрометцентра, в течение дня на территории республики будет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдет метель, на дорогах появятся снежные заносы.

В ГУ МЧС по Башкирии отметили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в это время. В случае выезда водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Видимость на дорогах ухудшится до 500 -1000 м.

В целом, в течение дня прогнозируется ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура днем составит -3,-8°.

Напомним, ранее врио главы Радий Хабиров раскритиковал башкирских синоптиков из-за роста смертельных ДТП.