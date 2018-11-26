Прокуратура проверит аудиозапись конфликта между учителем и учеником в Бугульме

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить появившуюся в соцсетях Бугульмы аудиозапись конфликта, на которой предположительно педагог школы оскорбляет подростка и угрожает ему. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Бугульминской городской прокуратуре предстоит установить достоверность аудиозаписи, а в случае подтверждения — личности участников конфликта и иные обстоятельства случившегося, дать правовую оценку их действиям.



При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, сообщил представитель прокуратуры РТ.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина, предположительно педагог, кричала на ученика и называла его «сволочью» и «скотиной».

