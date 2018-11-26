Николай Цулыгин: «Особенно приятно победить в день рождения клуба»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» в 57-й день рождения клуба уверенно выиграл дома у гостей из минского «Динамо» — 6:1.



Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал победный результат:



— Для нас очень хорошая победа: правильно подошли и подготовились к этой игре, настроились — ребята вышли не отбывать номер, а именно играть, и играть на победу. Молодцы. Особенно приятно победить в день, когда у нашего клуба день рождения. Поэтому хотел поздравить всех болельщиков, клуб, руководство. Приятно, что сегодня выиграли и сделали подарок, — сказал наставник.