Власти Удмуртии потратят 200 млн рублей на 100-летний юбилей Михаила Калашникова

На проведение мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея ижевского оружейника Михаила Калашникова власти Удмуртии выделят из бюджета 200 млн рублей. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

По его словам, предварительный план мероприятий уже утвержден. Также планируется строительство новых объектов, в том числе концерн «Калашников» совместно с правительством Удмуртии к сентябрю 2019 года запустит современный технопарк имени Михаила Калашникова для детей и подростков. Реконструкция пройдет в музейном комплексе и на центральной площади.

«Для нас важно, чтобы мероприятия, которые мы планируем в год столетия, главной целью своей носили максимальное вовлечение людей в это событие. Старт пока намечен на февраль», — приводит слова Бречалов «Коммерсант».

Мероприятия в честь юбилея оружейника должны пройти в следующем году.

Напомним, ранее на доме Михаила Калашникова в Ижевске открыли мемориальную доску.