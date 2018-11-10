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На доме Михаила Калашникова в Ижевске открыли мемориальную доску

10:57, 10.11.2018
На доме Михаила Калашникова в Ижевске открыли мемориальную доску
Фото: realnoevremya.ru / Михаил Красильников

В Ижевске на доме, в котором с 1971 по 2013 год жил легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, открыли мемориальную доску.

Церемония проходила у дома 21а по улице Советской, Михаил Калашников жил в небольшой квартире на третьем этаже обычной пятиэтажки до самой смерти. 10 ноября Калашникову исполнилось бы 99 лет.

Автор мемориала — московский скульптор Владимир Курочкин, который создал также бюст Калашникова в Сквере Победы и памятник в полный рост у входа в музей создателя АК в Ижевске.

В церемонии приняли участие дочь конструктора Елена Калашникова, председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин освятил мемориал.

Общество Удмуртия
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