Нападающий «Крыльев» Канунников выбыл до конца года

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о характере травмы нападающего команды Максима Канунникова, который не смог доиграть матч 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3), отыграв всего 18 минут.

«У Канунникова повреждение приводящей мышцы бедра. Думаю, он выбыл до конца года. Во вторник футболисту будет сделано МРТ, которое точно покажет диагноз», — цитирует Шикунова Р-Спорт.

За «Крылья Советов» Канунников сыграл в 12 матчах РПЛ и забил 3 гола. Ранее он выступал в казанском «Рубине», но отказался подписывать новый контракт. До переезда в Самару Канунников половину сезона провел в хабаровском «СКА».