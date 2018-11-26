Казанским семьям с детьми-инвалидами выделят более 1 млн рублей

В рамках Декады инвалидов из бюджета Казани 315 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будет оказана единовременная материальная помощь на сумму более 1 млн рублей.



В рамках Декады с 1 по 10 декабря учреждения общественного питания, а также среднего профессионального образования и салоны красоты окажут бесплатные услуги инвалидам, передает корреспондент «Реального времени» с «делового понедельника» в мэрии Казани.

Отмечается, что для одиноких инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании, будет организована помощь в уборке квартир и придомовых территорий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев запретил регионам отменять финансирование программ поддержки инвалидов. По его словам, власти регионов не должны рассматривать отсутствие федерального финансирования по этим направлениям как сигнал для отмены выделения средств из собственных бюджетов.